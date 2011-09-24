Керівництво Луганської митниці усунули від роботи

відповідно до рішень Державної митної служби усунуто від виконання службових обов’язків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, підставою для кадрових рішень стали висновки комісії, яка проводила комплексну перевірку службової діяльності митниці.

За результатами перевірки були виявлені системні недоліки в напрямку функціонування пунктів пропуску, протидії контрабанді товарів, зазначили у прес-службі.

Тимчасове виконання обов’язків начальника митниці покладено на Сергія ЯРМОЛЬСЬКОГО, заступника директора Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби України.