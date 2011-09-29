У Чернівецькій єпархії не думали, що біл-борди з Кирилом когось образять

У Чернівецькій єпархії Української православної церкви зазначають, що замовляли біл-борди в рамках підготовки до зустрічі предстоятеля РПЦ патріарха КИРИЛА від імені всіх православних

Про це в коментарі «УНІАН-Релігії» повідомив вікарій Чернівецької єпархії, єпископ Хотинський МЕЛЕТІЙ.

«Православна Буковина вітає свого патріарха» - саме такий зміст вкладали у Чернівецькій єпархії УПЦ, замовляючи вітальні біл-борди, сказав єпископ. (На біл-бордах був напис "Буковина вітає свого Патріарха" і це обурило окремі політичні сили і представників громадськості - УНІАН)

Він зауважив, що «напис замовила Чернівецька єпархія, бо віруючі УПЦ сьогодні є більшістю на Буковині – це 400 парафій, 12 благочинь, 14 монастирів. Нам приємно, що патріарх їде до нас, ми бачимо, що ми не покинуті, і ми замовили біл-борди від імені більшості. Якщо б хтось написав щось від свого імені репрезентуючи себе як Буковина – це інше». При цьому він припустив, що, «можливо, треба було б написати, що православна Буковина вітає свого патріарха», і додав, що в єпархії не очікували, що це когось може образити.

Водночас, він констатував, що дійсно, на Буковині є ті, кому приїзд патріарха не подобається, але «вони у меншості, і вони намагаються видати неприйняття візиту за загальний настрій».

Вікарій Чернівецької єпархії навів статистику, згідно з якою, УПЦ Київського патріархату на Буковині має 130 зареєстрованих парафій. «Але реальних парафій, якщо сімдесят є – то добре», - прокоментував владика Мелетій. За його словами, Греко-Католицьких парафій на Буковині - 24. «До нас ніхто не звертався, протести не заявляли, що їх особисто ображає цей візит», - зазначив єпископ УПЦ.

На його думку, пастирський візит предстоятеля РПЦ на Буковину, не може спричинити конфлікт. Значна частина жителів регіону – румуни і молдавани – є парафіянами УПЦ. «Маже третина віруючих – румуни. Ці люди надзвичайно благочестиві, богобоязливі, мирні, доброзичливі й гостинні. Ці людські якості є підґрунтям того, що візит патріарха Кирила має пройти в доброму ключі», - упевнений єпископ МЕЛЕТІЙ.

«Люди чекають на патріарха і пишаються тим, що він відвідає регіон, бо нічого подібного за історію Буковини не було. Для цього були історичні підстави. До 1918 року Буковина була в складі Австро-Угорщини, по 1944 рік - в складі королівської Румунії. І вже після 1944 року вона стала українською територією. В 30-х роках сюди приїжджав патріарх Румунський Мирон (КРИСТЯ). Це був останній знаменний візит у житті вірян регіону», - розповів вікарій Чернівецької єпархії.

Згадуючи історію, він зазначив, що з часом, віруючі люди стали переходити в православну церкву – на той час – в український екзархат. «Є звернення до екзарха України, тоді – митрополита Іоанна, про те, що священики з паствою просилися в лоно Церкви. Цей перехід був документально оформлений», - згадав єпархіальний вікарій.

Як повідомили в Чернівецькій єпархії УПЦ, патріарха Кирила очікують ввечері, 1 жовтня. Цього дня він очолить всенощну службу в Свято-Духовому кафедральному соборі в Чернівцях. 2 жовтня патріарх очолить Божественну літургію, освятить Свято-Троїцький собор в Банченах і відвідає дитячий будинок Герцаївського району Чернівецької області при Банченському чоловічому монастирі, де виховуються майже 200 дітей сиріт.