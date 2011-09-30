"Джентльменів на дачі" перевірять на норми моралі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки низки телеканів через ознаки порушень законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, відповідне рішення ухвалено на засіданні ради.

Зокрема, стосовно компанії «Студія 1+1» до Національної ради звернулася Генеральна прокуратура України. Передача «Діти напрокат», що транслюється в ефірі цього каналу, викликала сумніви щодо її відповідності вимогам законодавства, оскільки в ній беруть участь малолітні діти, віком від 8 місяців.

Щодо телеканалу ICTV, то у вересні ц.р. до регуляторного органу звернулася Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі з проханням перевірити відповідність нормам українського законодавства передачі «Джентльмени на дачі».

Також буде перевірено діяльність донецької телерадіокомпанії «Клас» у зв’язку із заявою від керівника іншого місцевого каналу «Донбас». У заяві йдеться про ретрансляцію ТРК «Клас» програм іншого мовника, зокрема футбольних матчів, що суперечить діючій ліцензії телерадіокомпанії.

Через виявлені під час моніторингу ознаки порушень умов ліцензій та чинного законодавства Національна рада так само призначила позапланові перевірки ТОВ «Кабельна телерадіокомпанія «Девком», м. Сімферополь, ПП «Телерадіокомпанія Liss TV», м. Євпаторія, ПП «Астерс груп», м. Чоп Закарпатської області, АТ ТВК «Право А/ТВК», м. Харків, ТРК «ТВ-ком», м.Глухів Сумської області.