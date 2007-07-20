В Алушті помер сьомий пасажир автобуса, що розбився позавчора

Сьогодні в 7.15 у реанімації Алуштинської міської лікарні від отриманих травм помер сьомий пасажир автобуса, що розбився на Ялтинській трасі біля с.Ізобільне.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За даними МНС, на сьогодні в міській лікарні Алушти знаходяться 25 чоловік, зокрема у тяжкому стані 3 людей і в дуже тяжкому стані – також 3 людей, серед яких 9-річна дитина.

Стан 13 чоловік оцінюється як середнього ступеню тяжкості, в задовільному стані – 6 чоловік. Амбулаторну медичну допомогу отримали 22 людей.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 липня на автотрасі Сімферополь-Алушта-Ялта в ДТП потрапив автобус з Умані, в якому знаходилися 54 людей (52 пасажири і 2 водії). За даними МНС Криму, внаслідок аварії загинуло 6 чоловік і постраждало 46, зокрема 12 дітей (за даними ДАІ Криму, загинуло 6 чоловік, постраждало - 44).