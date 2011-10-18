Губернатор підтримав створення екологічної міліції

Управління МВС України в Херсонській області ініціює створення екологічної міліції і спеціального екологічного підрозділу в прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник УМВС у Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій ЛИТВИН на засіданні колегії управління 14 жовтня.

Зокрема, він зазначив, що за погодженням з головою Херсонської облдержадміністрації Миколою КОСТЯКОМ УМВС клопотатиме перед міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ про створення в області екологічної міліції.

За словами В.ЛИТВИНА нова структура контролюватиме санітарне становище в регіоні, виявлятиме порушення правил благоустрою, контролюватиме вирубування лісу, здійснюватиме нагляд за роботою інспекторів рибоохорони, працівників СЕС та інших органів.

«Якщо вчора хтось дивився по телевізору виступ генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, так от він піддав різкій критиці природоохоронних прокурорів. Але я їх можу зрозуміти. Це прокурори, в яких у принципі немає армії. Ми хочемо під цю структуру створити спеціальний спецпідрозділ, оперативний, який займатиметься всім цим. Адже люди, які ходять на рибалку, радіють і кажуть, що правильно зробили, що розігнали цю рибоохорону. А то вже на вудку неможливо зловити й карася", - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, недавнє викриття угруповання браконьєрів у Чорноморському біосферному заповіднику, яких «кришували» посадовці Херсондержрибоохорони та адміністрації заповідника - це досягнення. Але фактично, це "1% від того, що діється в нашій області".

"Я думаю, що наша область однією з перших в Україні матиме таку міліцію, і вже наступного року ми говоритимемо про якісь результати», — сказав В.ЛИТВИН.

У свою чергу, губернатор Херсонської області М.КОСТЯК підтримує ініціативу начальника УМВС області В.ЛИТВИНА щодо створення екологічної міліції і обіцяє додатково створити в обласній прокуратурі структуру з екологічного нагляду.

Про це голова Херсонської ОДА повідомив кореспонденту УНІАН під час святкування 300-річчя Олешківської січі в Цюрупинську в суботу, 15 жовтня.

«Коли я приїхав з короткої відпустки, я зустрічався із силовими структурами, з начальником нашої міліції доблесної, з СБУ і прокуратурою. ЛИТВИН доповів, що в нього є таке бачення, і я його підтримав. Тим паче, що це дуже актуально для Херсонщини, я впевнений, що це відчув і ЛИТВИН. Коли заїжджаєш з різних боків на Херсонщину, бачиш, що написано «Екологічно чиста область», і буде екологічна міліція. Це питання буде розглянуте спочатку на колегії облдержадміністрації, затверджене на сесії обласної ради, це однозначно, і ми, визначимося, в якому напрямку працюватимемо», - повідомив М.КОСТЯК.

Також він заявив, що аналогічна служба буде створена також в обласній прокуратурі – прокуратура з екологічного нагляду.

М.КОСТЯК озвучив основні напрямки, за якими працюватимуть нові структури: стан гирла Дніпра, якість питної води в частині розслідування фактів скидань стічних вод в Інгулець підприємствами Дніпропетровської області та інші.