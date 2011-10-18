Відпрацьоване ядерне паливо складуватимуть у Київській області?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 369 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено встановити правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР, створення єдиної системи та оптимізації структури поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до законопроекту, централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі - централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Централізоване сховище розміщується на майданчику, що розташовується між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Передбачено, що у проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння та остаточне тепловиділення тощо.

Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

Загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Для зберігання у централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до законопроекту, для зберігання у централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого “сухого” зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.

Замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10% загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.

Зазначені кошти враховуються у кошторисі будівництва централізованого сховища. Перерахування коштів здійснюється пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям за даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість.