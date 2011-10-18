Троєщину з правим берегом з'єднає «легке метро»

Міська влада планує побудувати "легке метро", яке могло б зв`язати Троєщину з правим берегом і Харківським масивом. Наземна лінія метрополітену буде створена на основі лінії швидкісного трамвая, яка вже через півроку зв`яже масив Троєщина з міською електричкою. Про це, як повідомляє "Обозреватель", розповів Kievpress голова транспортної комісії Київради Дмитро Олийник.

"Інвестиційна і експлуатаційна вартість "легкого метро" - в рази менша, ніж звичайного метро. І терміни самого будівництва у декілька разів менша, ніж зведення тунелів метрополітену. Усе це в комплексі дозволить швидко розв`язати проблему перевезення киян" - розповів Олійник.

Для лінії "легкого метро" на Троєщину будуть закуплені спеціальні трамваї в Лейпцигу. Нагадаємо, що минулого тижня глава КМДА Олександр Попов підписав меморандум про співпрацю у сфері міського електротранспорту з мером Лейпцига Буркхагрдом Юнгом.