У Луганську без тепла залишаються 12 дитячих садків

У Луганську 12 дитячих садків все ще залишаються без тепла через збої в теплопостачанні, аварії і борги підприємства «Теплокомуненерго» перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання».

Про це УНІАН повідомив заступник начальника управління ЖКГ Луганської міської ради Ігор ГУРСЬКИЙ.

За його словами, точну причину відсутності тепла в дитячих установах назвати складно.

«Складно сказати, чому той чи інший дитсадок зараз без тепла. Причини можуть бути в збоях у теплопостачанні, аваріях або боргів «Теплокомуненерго» перед «ЛЕО», - сказав І.ГУРСЬКИЙ.

Він зазначив, що сьогодні підключено до електропостачання 17 з 19 котельних, які не працювали вчора через борги «Теплокомуненерго» перед енергетиками.

За інформацією чиновника, до вечора 18 жовтня тепло подається у 762 житлових будинки, 47 дитячих садків з 59 і 35 лікувальних установ. Із 129 котельних «Теплокомуненерго» на сьогодні в роботі 91.

Як повідомляв УНІАН, у «Луганського енергетичного об`єднання» виникли труднощі в підготовці енергетичного устаткування до зими через борги підприємств ЖКГ перед компанією в сумі 719 млн. грн. Борг «Теплокомуненерго» перед компанією становить більш як 63 млн. грн.

Станом на 17 жовтня через борги без тепла залишалися 27 дитсадків. За інформацією управління ЖКГ Луганської міської ради неможливо було запустити 19 котельних через те, що в них було обмежено електропостачання.

Прес-секретар «ЛЕО» Вікторія КОЛОМЕЄЦЬ стверджувала, що дані управління ЖКГ не відповідали дійсності.