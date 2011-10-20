У криївці УПА виявили бойову міну

01:33, 20 жовтня 2011
Суспільство
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Повідомляє МНС

Бойову міну часів Другої світової війни виявив мешканець Рівненщини у землянці-макеті криївки УПА поблизу села Мости Здолбунівського району.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди Управління МНС у Рівненській області.

Небезпечний предмет був розміщений серед експонатів криївки. Сама криївка збудована в пам`ять вояків Української повстанської армії.

Місце виявлення вибухонебезпечного предмету взято під охорону працівниками Здолбунівського районного відділу УМВС України в Рівненській області.

Подано заявку на знешкодження міни, зазначається в повідомленні.

 

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