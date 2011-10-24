Цушко побачив змову на ринку гречки

Антимонопольний комітет України (АМК) оштрафував вісім підприємств загалом на 590 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії на ринку гречаної крупи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК.

До відповідальності притягнуто ТОВ «Рідний продукт» (Дніпропетровська обл.), ТОВ «Сільгоспсервіс» (м. Луганськ), ДП «Крупозавод Озерянка «ТОВ «ІПС» (Житомирська обл.), ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (Київська обл.), ЗАТ «Нива» (м. Луганськ), КП «Білоцерківхлібопродукт» (Київська обл.), фермерське господарство «Дар землі» (Хмельницька обл.), ДП «Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів» ДАК «Хліб України» (Кіровоградська обл.).

Як встановив Комітет, з січня по лютий 2010 року вказані суб`єкти господарювання безпідставно одночасно підвищили оптово-відпускні ціни на гречану крупу.

Такі дії підприємств привели до загального економічно необґрунтованого підвищення цін на гречку й ущемлення інтересів споживачів.

Відповідачі припинили порушення.