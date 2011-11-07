У Дніпропетровську обезголовили Кобзаря

Реконструкція пам`ятника Тарасу Шевченку на Монастирському острові у Дніпропетровську, що стратувала у вересні цього року, через труднощі у процесі реставрації може затягнутися на невизначений термін, пише "Сегодня".

"На жаль, по пам`ятнику Тарасу Шевченко, який був встановлений на Монастирському острові в 1958 році, не збереглося архівних креслень. Це викликало труднощі з проведенням експертизи, мета якої - встановити його реальний стан і підготувати проект реконструкції. Тому було прийнято рішення відпиляти частину пам`ятника в найвужчій його частині", - пояснила Вікторія Лукашова, голова Жовтневого райради Дніпропетровська.

За її словами, завдяки такій процедурі фахівцям вдалося з`ясувати, що чавунна постать Тараса Шевченка - не в найгіршому стані. Також експерти дізналися, що пам`ятник всередині до пояса залитий бетоном, а от постамент практично зруйнований і його необхідно повністю міняти.

"Зараз експертиза техстану монумента триває. Тільки після її остаточних результатів буде розроблено проект реконструкції і почнеться сам ремонт пам`ятника", - додала Вікторія Лукашова.

Інформація про непридатність постаменту змусила фахівців повністю перерахувати кошторис. Якщо спочатку на проектні роботи та ремонт монумента в бюджеті 2011 року було закладено 1,5 млн грн., то тепер до цієї суми було додано ще цілий мільйон.