У Луганську не буде пам'ятника Катерині II

У Луганську громадськість вирішила не встановлювати пам'ятник Катерині ІІ, обравши замість неї Ангела-Хранителя. Таким чином, визначилася тематика пам'ятника, який буде встановлено у сквері Пам'яті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, Громадська палата при міськраді підтримала громадські організації, творчу інтелігенцію, і тих жителів міста, які раніше звернулися з пропозицією встановити у сквері Пам'яті монументальну скульптуру Луганського Ангела-Хранителя.

«На черговому засіданні Громадської палати, до якої входять найактивніші представники громадськості, було ухвалено рішення підтримати ініціативу громади про встановлення біля входу до скверу Пам'яті скульптури Луганського Ангела-Хранителя», - повідомила голова Громадської палати Віра ГАВРИЛЕНКО.

За її словами, лист з пропозиціями громадськості вже направлено до управління архітектури і містобудування Луганської міськради.

«Ми вважаємо, що ця монументальна скульптура об'єднає громадськість, оскільки стане Оберегом живим і Пам'яттю про тих, хто пішов», - зазначила В.ГАВРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, депутат Луганської обласної ради, голова всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія» Арсен КЛІНЧАЄВ заявляв, що в Луганську розроблено пам'ятник Катерині ІІ як засновниці міста. «Виділено землю Луганською обласною радою в центрі міста», - стверджував він.

Керівник прес-служби обласної ради Олена БУГАЄЦЬ спростувала цю заяву, зазначивши, що виділяти землю в Луганську має право міська рада, а не обласна.

Міська влада Луганська заявила, що не ухвалювала рішення про встановлення пам'ятника імператриці Катерині II, зазначивши, що лише оголосила конкурс на визначення тематики пам'ятника, який буде встановлено у сквері Пам'яті.