Одеська облрада повернула приміщення «Просвіті»

9 грудня сесія Одеської обласної ради (91 голосами «за» при 7 «проти») ухвалила надати в оренду обласному об’єднанню Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка приміщення для роботи в міському Палаці студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з цим рішенням депутатів, «просвітяни» сплачуватимуть, як і більшість громадських організацій, за оренду приміщення площею 54 кв. м 1 гривню. На відміну від умов оренди офісу на вулиці Пушкінській,19, з якого у жовтні поточного року членів «Просвіти» виселили внаслідок неспроможності сплачувати орендну плату, прирівняну до тарифу комерційної структури.

Голова облради Микола ПУНДИК нагадав, що одеська організація «Просвіти» успішно здійснює свої статутні завдання щодо підтримки української мови і культури, є найстарішим культурно-освітнім об`єднанням регіону і одним з найдавніших в Україні.

Варто зазначити, що сьогоднішню сесію облради пікетувало кілька активістів українофобської організації «Дозор», вигукуючи образи на адресу керівництва облради і закликаючи депутатів не голосувати за надання «Просвіті» приміщення для роботи.