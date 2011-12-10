Парламент проголосував за "Фонд майбутніх поколінь"

04:03, 10 грудня 2011
Суспільство
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У межах спеціального фонду Держбюджету

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про фонд майбутніх поколінь».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №9401 проголосували 230 народних депутатів з 280 зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті пропонується у межах спеціального фонду Державного бюджету створити Фонд майбутніх поколінь, кошти якого передбачено використовувати для фінансування дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також на покриття витрат, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Відповідно до «Прикінцевих положень» законопроекту цей Закон набирає чинності одночасно із Законом про Державний бюджет України, в якому буде встановлений профіцит Державного бюджету України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за прогнозними розрахунками надходження до Фонду за перші три роки його функціонування складуть близько 10,6 млрд. гривень.

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