Газпром майже добився статусу «священної корови» в Україні?

Проект міждержавної українсько-російської «газової» угоди передбачає створення на базі української газотранспортної системи двох спільних з «Газпромом» підприємств у пропорції 50 на 50.

Перше спільне (газотранспортне) підприємство має включати безпосередньо магістральні (транзитні) газопроводи та підземні сховища газу (ПСГ) України. За інформацією, отриманою ZN.UA, українська частина переговорної групи була проти включення на цьому етапі українських ПСГ до складу газотранзитного СП.

Перше СП також буде наділене виключним, монопольним правом здійснювати транзит газу територією України до Європи. Закріплення цього виключного права за газотранзитним СП чітко прописане в проекті газової угоди і, відповідно, унеможливлює участь у транзиті імпортного газу будь-якої іншої, третьої, сторони (чи компанії). За виключенням «дочок» самого газотранзитного СП, заснування яких завбачливо передбачене проектантами цієї угоди.

До газотранспортного СП переходять також функції диспетчерського управління магістральними газопроводами та ПСГ України.

Друге СП (назвемо його газорозподільним) планується створити з «Газпромом» на базі внутрішніх газорозподільних мереж України

Зазначимо, що у проекті документа чітко не сказано, де саме мають бути зареєстровані перше і друге СП. Але не виключається, що «батьківщиною» українсько-російського газотранзитного СП можуть обрати іншу, крім України та РФ, країну.

Ще один суттєвий пункт можливої угоди передбачає повну юридичну недоторканність створюваних СП. Тобто на них не поширюватимуться ні можливі зміни податкового законодавства України, ні антимонопольне законодавство, а відтак, і вимоги АМКУ(який теоретично мусить узяти під контроль кожного суб’єкта, який зазіхає на більш як 25—30% будь-якого ринку товарів і послуг в Україні), ні будь-які тарифні зміни, ні законодавство про державні закупівлі.

Красномовною є і вимога до української сторони не втручатися у визначення розміру прибутку (рентабельності) обох СП.

Отже, можна сказати, що такі функції, як встановлення цін на транспортування і розподіл газу в Україні, а також встановлення цін на газ для різних категорій вітчизняних споживачів, які раніше належали до сфери відповідальності НКРЕ, тепер виконуватимуть керівні органи двох створюваних СП. Вплив парламенту, уряду або Міненерговугільпрому на діяльність, зокрема фінансову, створюваних газових СП практично унеможливлений. «Газпром» та його афілійовані структури одержують повний і безумовний правовий захист на території України (практично — на рівні дипломатичного), включаючи недоторканність їхньої власності та неможливість її примусового вилучення.