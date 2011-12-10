Під Луцьком у металевому вагончику згорів пенсіонер. Трагедія сталася вчора ввечері у селищі Гаразджа Луцького району Волинської області.

Про це УНІАН повідомили в УМНС у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, на місце події було направлено чергову варту рятувальників самостійної державної пожежної частини №1 в складі двох відділень. Вже за декілька хвилин бійці МНС розпочали гасити вогонь, який на той час охопив споруду повністю. Після гасіння з’ясувалося, що у вогні загинув 69-річний пенсіонер.

За попередніми даними, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем потерпілого при палінні у ліжку.