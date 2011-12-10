СБУ викрила схему контрабанди вкрадених Лексусів за кордон

На Житомирщині СБУ викрила та припинила діяльність каналу незаконного переміщення за кордон викрадених дорогих автомобілів з використанням схеми машин-«двійників».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Встановлено, що схему незаконного вивезення з України транспортних засобів організували троє зловмисників- 47-річний мешканець Львова та двоє його спільників.

Отримавши викрадені на території нашої держави позашляховики, ці зловмисники замінювали їм первинні номери кузовів на номери аналогічних автомобілів, зареєстрованих на інших власників, створюючи таким чином автомобілі-«клони». На підставі сфальшованих реєстраційних документів потім вони переправляли автівки за кордон для реалізації.

Одного із членів групи – львів’янина – нещодавно затримали співробітники СБУ в пункті пропуску «Майдан-Копищанський» Житомирської митниці під час спроби вивезти з України на підставі підроблених документів два викрадені позашляховики «Lexus» вартістю майже 1млн. 400 тис.гривень із заміненими первинними номерами.

Двох його спільників – українця та мешканця однієї з європейських країн – оголошено у міждержавний розшук.

Олевський районний суд Житомирської області визнав підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.201 (контрабанда), ч.2,3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, та засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Вилучені у зловмисників кілька транспортних засобів повернуто їхнім власникам.