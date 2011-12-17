Чорнобильців, яких допитували вже другий день, з міліції забрала "швидка"

У Харкові обох делегатів всеукраїнської звітно-виборчої конференції громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА та Петра ПРОКОПЕНКА «швидка медична допомога» забрала зі слідчого управління обласної міліції, де їх допитували другий день поспіль.

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном П.ПРОКОПЕНКО, йому стало зле у слідчому управлінні, й викликали «швидку».

«Лікарі встановили у мене гіпертонічний криз, оглянули й ПРОСКУРІНА – а в нього ще гірше, й обох негайно забрали до лікарні», - сказав П.ПРОКОПЕНКО.

Він встиг додати, що стосовно В.ПРОСКУРІНА скасовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

«А я ще вчора відмовився ставити свій підпис», - додав П.ПРОКОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА і П.ПРОКОПЕНКА. Їх допитували учора і сьогодні.

За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

В.ПРОСКУРІН вважає, що його затримали, щоб не допустити до участі у звітно-виборчій конференції організації «Союз Чорнобиль України», делегатом якої він є.

«Завдання – зберегти на посаді президента організації Юрія АНДРЕЄВА, який, на думку багатьох, потурає інтересам влади», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Сьогодні, 17 грудня, народний депутат України з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що влада намагається взяти під контроль діяльність всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України".

За його словами, міліція не допустила до участі у конференції близько 300 чорнобильців.

Сьогодні прес-служба першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА повідомила, що учасники звітно-виборчої конференції «Союз Чорнобиль України» переважною більшістю голосів переобрали Ю.АНДРЄЄВА головою організації на наступні 5 років.