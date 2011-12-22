В Україні планують збудувати нове місто

У Полтавській області планують побудувати нове місто на 35 тисяч населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Полтавській ОДА повідомила головний архітектор проектів інституту проектування міст Ганна АЙЛИКОВА.

За її словами, нове місто планують будувати в Козельщинському районі.

«Це безпрецедентна подія, оскільки в Україні нові міста не створювали з часів будівництва атомних електростанцій. Враховуючи розвиток промисловості Кременчуцького району, там на базі залізорудних родовищ з`явиться величезний комплекс площею в 3 тис. га. В зв`язку з цим зникнуть 14 населених пунктів. 2-2,5 тисячі жителів району мають переселити в інші місця, але вони побажали залишитися на малій батьківщині», - зазначила головний архітектор.

За словами Г.АЙЛИКОВОЇ, в новому місті житимуть люди, які працюватимуть на Білановському і Єристівському ГЗК.

Разом із тим, у Полтавській ОДА поки не називають термінів початку будівництва міста.