СБУ визначає коло осіб, які могли пограбувати банк у Донецьку

Правоохоронці визначають коло осіб, підозрюваних у скоєнні пограбування відділення «ПриватБанку» в Донецьку, під час якого загинули 5 осіб, проводяться експертизи.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

За їхніми даними, сьогодні, 30 грудня, в Донецьку за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ провів нараду з керівниками правоохоронних органів у зв'язку з розслідуванням цього пограбування.

У нараді взяли участь заступник генпрокурора України Віктор ВОЙЦИШЕН, начальник Департаменту кримінального розшуку МВС Василь ПАСКАЛ, голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, а також керівники правоохоронних органів області.

"Створено спільну оперативно-слідчу групу, до неї ввійшли представники СБУ, МВС і прокуратури. Наразі перевіряється коло осіб, підозрюваних у скоєнні цього злочину, проводяться відповідні експертизи", - повідомили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в центрі Донецька було пограбовано відділення “ПриватБанку”, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

“ПриватБанк” оголосив винагороду в розмірі 1 млн. грн. за інформацію, що сприятиме розкриттю нападу на відділення банку й затриманню злочинців.