«Терорист», який «замінував» вокзал у Херсоні, отримав 2 роки в'язниці

«Телефонного терориста», який повідомив про замінування залізничного вокзалу в Херсоні, засудили на 2 роки позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, Голопристанський районний суд Херсонської області ухвалив вирок 22-річному чоловіку, який 9 лютого 2011 року повідомив про замінування території залізничного вокзалу в Херсоні.

Тоді по тривозі на стратегічно важливий об'єкт виїхали всі екстрені служби міста. З приміщення були евакуйовані пасажири, припинено рух поїздів. У ході проведення оперативно-розшукових заходів бомби не знайшли. Рух поїздів відновили лише через дві години, при цьому багато пасажирів запізнилися на рейси.

Співробітники міліції встановили особу «мінера». Виявилось, що дзвінок надійшов із села Нововолодимирівка Голопристанського району. Один із дільничних райвідділу по голосу впізнав чоловіка. Ним виявився 22-річний сезонний робочий, який зловживав алкоголем.

Затриманий пояснив, що надивився по телевізору бойовиків про замінування вокзалу й роботу спецслужб. Того дня йому захотілося пожартувати над співробітниками міліції, перевірити, як оперативно вони відреагують на повідомлення про закладену бомбу.

В результаті було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності».

Суд засудив «телефонного терориста» до 2 років позбавлення волі з відбуванням строку у виправній колонії.