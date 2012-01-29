У Севастополі задоволені указом Януковича

Спільне святкування в Севастополі Днів флотів України і Росії, за участю керівництва двох держав, шефських делегацій з регіонів може стати доброю можливістю для налагодження і зміцнення, як регіональних, так і міждержавних зв'язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ.

«Севастополь міг би стати місцем для розв’язання багатьох міждержавних і міжрегіональних проблем, цьому сприяла б сама атмосфера. Можна б було спланувати свого роду форум регіонів, де і обговорити проблеми. Та й особисті зустрічі керівників регіонів двох держав були б так само не даремні і могли б стати початком співпраці», - відзначив він і додав, що Севастополь міг би представити виставку інвестиційних проектів, здатних зацікавити регіони Росії і України.

На думку С.САВЕНКОВА, до професійного свята можна було б приурочити фестивалі за участю Росії і України, «і тоді свято не закінчилося б в один день. Люди приїхали б до Севастополя на кілька днів, а це проживання, харчування, розваги, екскурсії тощо. І все це позитивно позначилося б на поповненні міського бюджету».

Як відзначив С.САВЕНКОВ, традиційно найбільш видовищними і показовими у День флоту є парад кораблів і водно-спортивне свято.

Він вважає, що керівництво міста і командування двох флотів мають спільно попрацювати над підготовкою плану проведення святкових заходів.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят”, згідно з яким День Флоту України відтепер відзначатиметься щорічно в останню неділю липня.

Відповідно до цього указу, таким, що втратив чинність, визнано указ від 18 листопада 2008 року “Про День Флоту України”, яким було встановлено професійне свято працівників морського і річкового флоту і військовослужбовців ВМС - День флоту України, який відзначається щороку в першу неділю липня (ще раніше професійне свято українських військових моряків відзначалося 1 серпня).

День ВМФ Російської Федерації також щороку відзначається в останню неділю липня.