У Януковича готовий закон про адвокатів, наступний - про прокурорів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ найближчим часом внесе до Верховної Ради проект нового закону про адвокатуру.

Про це у прямому ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі повідомив радник Президента, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрй ПОРТНОВ.

Він зазначив, що «між першим і другим читанням у парламенті (проекту) Кримінально-процесуального кодексу України (перед цим А.ПОРТНОВ висловив сподівання, що кодекс буде ухвалений) ми очікуємо, що глава держави внесе до парламенту закон, який пройшов міжнародну експертизу у Венеціанській комісії».

За словами А.ПОРТНОВА, законопроектом передбачено, що «виключно адвокатським самоврядуванням будуть вирішуватися усі питання, у тому числі кваліфікаційні та дисциплінарні».

Як повідомив А.ПОРТНОВ, «після цього буде завершена робота над новим законом про прокуратуру, який також пройде обов’язково міжнародну експертизу».