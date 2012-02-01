Даїшники зупинили автівку з опієм на майже десять мільйонів

У Києві правоохоронці затримали двох жителів Тернопільщини, які перевозили наркосировини на 9,6 млн. грн.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Голосіївського районного управління зв’язків з громадськістю УМВС у Києві Юлія МУСТАШ, наркотики правоохоронці виявили, зупинивши вночі автомобіль марки «Форд-Мондео». Під час огляду автомобіля, в якому їхали двоє жителів Тернопільщини, було виявлено та вилучено 10 літрів концентрату екстракційного опію (маляс). Окрім цього, в одного із зупинених правоохоронці знайшли при собі ще 2 літри цього ж наркотичного засобу.

Загальна ринкова вартість вилучених наркотичних засобів становить понад 9,6 млн. грн.

Правоохоронці уже встановили, що вказаний маляс наркоторговці неодноразово завозили до Києва, а також в інші великі міста України. Весь товар було призначено для людей ромської національності. Сам маляс зловмисники брали на прикордонній зоні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».