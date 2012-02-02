В УНІАН презентують першу документальну стрічку про СБ ОУН "Зачинені двері"

Сьогодні о 18.30 в УНІАН відбудеться презентація-обговорення першої документальної стрічки про бандерівську службу безпеки, яка 7 років водила за ніс дві найсильніші спецслужби світу ― німецьке Гестапо і СД та радянське НКВД. Багато документів, які свідчили про діяльність СБ, зникли в спецархівах, інші були знищені співробітниками в останні хвилини свого життя. Ще донедавна дисертації на цю тему були засекречені. Проте інтерес до неї ― безсумнівний. Відверто про спецслужби говоритимуть режисер фільму “СБ ОУН. Зачинені двері” донеччанин Віталій Загоруйко та історик зі Львова Володимир В'ятрович (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0636286869.