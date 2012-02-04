Київенерго обіцяє за вихідні ліквідувати дві аварії

00:25, 04 лютого 2012
Суспільство
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У Печерському і Святошинському районах

ПАТ «Київенерго» обіцяє за вихідні ліквідувати дві аварії на тепломережах у Печерському і Святошинському районах столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, завтра фахівці ліквідуватимуть пошкодження на тепломережі у Святошинському районі, у зв’язку з чим тимчасово буде припинено теплопостачання 126 споживачам, з яких 77 - житлові будинки, 33 адміністративні, 6 лікувальні заклади, 6 шкіл і 4 дитячих садочки.

Відновити стабільну подачу теплоносія планується ввечері 4 лютого.

Пошкодження було виявлене 1 лютого під час планового обходу тепломагістралі №1 від станції теплопостачання «Біличі». Пошкодження на трубопроводі діаметром 200 мм знаходиться у тепловій камері. Як пояснюють в компанії, для його ліквідації необхідно відключити магістральний трубопровід діаметром 1000 мм і його відгалуження діаметром 200 мм.

«Через сильні морози “Київенерго” за домовленістю з міською владою вирішила продовжити теплопостачання споживачів. Тому ліквідація пошкодження відбуватиметься 4 лютого – у день хоча б незначного потепління”, - наголошують в компанії.

На сьогодні проведені всі необхідні підготовчі роботи, що дозволить максимально швидко поновити якісне теплопостачання киян, зазначають в “Київенерго”.

Крім того, 5 лютого фахівці компанії розпочнуть ліквідацію пошкодження тепломережі у Печерському районі столиці. Пошкодження виявлено на тепломережі діаметром 300 мм. Причина пошкодження – висока зношеність тепломережі у зв’язку із понаднормовою експлуатацією.

На час проведення аварійно-відновлюваних робіт буде тимчасово призупинено теплопостачання 50 будинків (33 житлових, 16 відомчих і 1 дитячий садочок). Будинки розташовані на вулицях Кропивницького, Мечникова, Первомайського, Шовковичній, Басейній, Госпітальній, на Печерському узвозі та бульварі Лесі Українки.

Ремонтні роботи планується звершити упродовж доби.

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