Депутати отримають планшетні комп’ютери

Депутати Черкаської міської ради отримають планшетні комп’ютери за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли 2 лютого депутати міськради на черговій сесії, хоча Бюджетна комісія пропонувала відмовитися від витрачання 150 тис. грн. бюджетних коштів на цю новацію.

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ сказав, що практично всі проекти рішень сесії депутати отримують у друкованому вигляді, на що витрачається чимало коштів, багато паперів просто не переглядаються і викидаються. Депутат, який отримає для роботи комп’ютер, відмовиться від отримання проектів рішень на папері.

За його словами, уже 20 депутатів із 68 готові працювати з планшетними комп’ютерами, а не з паперами. Крім того, частина депутатів мають власні планшетні комп’ютери і готові відмовитися від отримання придбаних за кошти бюджету.

У Черкаській міськраді ще мають з’ясувати, скільки депутатів готові працювати з комп’ютерами, а скільки - з паперами, та визначитися з необхідною кількістю планшетних комп’ютерів.