МВФ продовжує вимагати підвищення цін на газ для українців (документ)

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності підвищення ціни на газ для населення України на 30% і для підприємств комунальної теплової енергетики (ТКЕ) на 58%.

Про це йдеться у листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У листі наголошується, що поточна енергетична політика України є неприйнятною.

«Занижена ціна на газ, який використовується населенням і комунальними підприємствами, підриває фінансові позиції «Нафтогазу» і сектори загальнодержавного управління, позбавляє стимулів для підвищення ефективності використання енергоресурсів і інвестування, а також забезпечує непропорційно високі субсидії для найбільших споживачів газу», - наголошується у документі.

В зв`язку з цим Фонд пропонує українському уряду провести підвищення ціни на газ для зазначених груп споживачів. При цьому, на думку фінансової установи, навіть після такого підвищення ціни населення і ТКЕ платитимуть менше 25% вартості газу, що імпортується, а отже, уряду необхідно буде проводити подальше підвищення тарифів.

«Уряд має оголосити про графік подальшого 20-відсоткового підвищення тарифів на газ, яке відбуватиметься один раз на півроку, до часу, поки не буде забезпечене повне відшкодування вартості ресурсу», - вважає Фонд.

Водночас МВФ рекомендує уряду України реформувати існуючу систему соціальної допомоги, за якої основна маса субсидій спрямовується на домогосподарства, які належать населенню з великими доходами. У зв`язку з цим Фонд пропонує уряду ініціювати зміну законодавчих норм з метою уніфікації та оптимізації системи надання субсидій, які б орієнтувалися на найменш незахищені верстви населення.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах з МВФ. Очолював делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також у складі делегації перебував новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, насамперед, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося десь 10 млрд. дол.».

Раніше повідомлялося про те, що у результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Нагадаємо, 31 січня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що сподівається на розуміння в МВФ ситуації з тарифоутворенням, що є в Україні.

Він відзначив, що в житлових будинках України, які будувалися за часів СРСР, коли ціна на газ була низькою, недостатньою мірою були продумані системи енергозбереження, і зараз перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести роботу саме з удосконалення цих систем.

«Зараз ціна на газ, наприклад, зросла, якщо порівняти з радянським часом, напевно, в сотні разів – 500 доларів зараз. Виникає питання – чому наші люди мають платити за те, що вони живуть в таких недосконалих будинках, з такими втратами. Нам говорять, що газ має коштувати стільки, скільки коштує. Але, напевно, спочатку ми маємо модернізувати наше житлово-комунальне господарство, привести втрати до нормальних параметрів, а потім сказати – от, друзі, платити стільки, скільки це коштує», - сказав М.АЗАРОВ.

З повним текстом «ультиматуму» МВФ уряду України можна ознайомитися тут.