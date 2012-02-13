Колектив київського кінотеатру оголосив страйк через льотчика

Колектив столичного кінотеатру «Ленінград» оголосив страйк через призначення нового керівника.

Кінотеатр «Ленінград» не працює, а коли поновиться його робота, залежить від міської влади, заявив голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

До О.БРИГИНЦЯ з проханням посприяти у вирішенні питання щодо проведення відкритого конкурсу на посаду керівника кінотеатру звернувся колектив закладу. Працівники обурені тим, що без конкурсу та їхньої згоди закладу призначено нового директора, який не має жодного досвіду роботи ні в кінотеатрах, ні в галузі кінематографії взагалі.

«Питання призначення керівника закладу постало ще на початку 2011 року у зв’язку із непродовженням контракту з багаторічним керівником І.БОГОРСЬКОЮ, який теж супроводжувався обуренням колективу. В січні минулого року Головним управлінням культури був призначений в. о. керівника кінотеатру «Ленінград» співробітник закладу В.РУДЕНОК», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

9 лютого трудовий колектив кінотеатру дізнався, що згідно з розпорядженням мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО № 15 від 2 лютого на посаду директора призначений А.ЦВЄТКОВ (без проведення конкурсу та згоди колективу).

Як ідеться у повідомленні, «новий директор - льотчик за освітою і не має досвіду роботи в галузі культури взагалі. Під час офіційного представлення новий керівник заявив, що працівники кінотеатру будуть звільнені щонайпізніше за півроку. В результаті непрофесійних дій в кінотеатрі «Ленінград» припинена демонстрація фільмів. Діяльність закладу призупинена на невизначений термін».

О.БРИГИНЕЦЬ висловив сподівання, що громадськості будуть надані пояснення щодо призначення керівника кінотеатру і «в чому його унікальність», що призначений він без конкурсу і баз належної освіти.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, кінотеатр «Ленінград» є одним з найбільших і найуспішніших комунальних підприємств на лівому березі Києва. Кількість відвідувачів кінотеатру щороку збільшується (лише в січні 2012 року кінотеатр відвідали 25 тисяч), підвищується рівень зарплати працівників (не отримуючи фінансової підтримки від міської влади та держави) і кількість робочих місць. Ціни на квитки становлять від 10 до 30 грн., що значно нижче, ніж у приватних кінотеатрах.