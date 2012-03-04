В Севастополі міліція розкусила букмекерів, що прикривались баром

У Севастополі співробітниками відділу по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми припинено діяльність незаконної букмекерської контори.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, гральний заклад діяв в центрі міста з осені минулого року під виглядом спорт-бару. Туди міг прийти будь-який охочий подивитися спортивні матчі, поуболівати за улюблену команду і випити келих пива або чашку чаю. Постійним клієнтам пропонувалося зробити ставки. Гроші приймалися готівкою, після чого касир видавав чек, по якому у разі виграшу ставки гравець міг одержати суму, що йому належала. Кількість клієнтів була прямо пропорційною кількості спортивних заходів.

Співробітники міліції вилучили в незаконній букмекерській конторі комп'ютери, телевізори, на які транслювалися суми ставок і виграші, близько 20 тис.грн. Проводяться також заходи, спрямовані на встановлення власників букмекерської контори.

Наразі за даним фактом слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за ч.1 ст.203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тис. до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального устаткування.