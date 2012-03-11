ЗМІ: Україна переведе ГТС у реверс для боротьби з монополією «Газпрому»

«Нафтогаз України» планує підписати з німецькою компанією RWE короткостроковий контракт на поставки в Україну через трубопроводи Словаччини газу, купленого в Європі. Відбутися це може вже найближчим часом.

Як повідомляє ZN.UA, видання має в своєму розпорядженні проект рамкової угоди й відповідних контрактів, покликаних забезпечити угоду «Нафтогазу» з RWE.

Варіант реверсного використання частини газотранспортної системи дозволить імпортувати до країни газ через трубопроводи не лише з Росії, але й з Євросоюзу. Такі заходи дозволять знизити ціну імпортного газу на вітчизняному ринку.

З юридичної точки зору, як свідчать фахівці міжнародного торгового права, з якими консультувалася редакція ZN.UA з приводу проекту короткострокового контракту, рамкова угода «Нафтогазу» з RWE є достатньо збалансованим документом. В цілому права і зобов'язання кожної зі сторін є паритетними і не обтяжені надмірними умовами.

Угода стане «пробною кулею» і розрахована на невеликі обсяги поставок - «Нафтогаз» має намір поки що імпортувати з Європи близько 3 млн. кубометрів газу на добу. Але сам факт може вплинути на подальші позиції України в переговорному процесі з «Газпромом».

Як стало відомо ZN.UA, представники України провели переговори з Туреччиною і Болгарією на предмет використання одного з турецьких LNG терміналів із тим, щоб потім організувати поставку газу через газотранспортну систему Болгарії в Україну.

Ні Туреччина, ні Болгарія не заперечують. Болгарія за останній час модернізувала свою ГТС і проклала паралельно експортним газопроводам труби, які дозволять транспортувати газ у реверсному напрямку до Румунії. Так що якщо Україна домовиться з Румунією, реверс газу і в цьому напрямку технічно можливо буде організувати, зазначає видання.