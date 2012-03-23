Україна відзначатиме 125-річчя Ковпака, битву під Батогом і оборону Криму

України на державному рівні відзначить 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу, одного з організаторів партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни Сидора Ковпака.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 309 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Основні заходи з відзначення 125-річчя з дня народження С.Ковпака відбудуться 26 травня поточного року.

Парламент рекомендував Кабінету міністрів України у місячний строк утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 125-річчя від дня народження С.Ковпака, а у двотижневий строк після утворення зазначеного оргкомітету - розробити та затвердити план заходів та їх фінансування з державного бюджету.

Планується також ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків, реконструкція музеїв, благоустрій та впорядкування місць, пов’язаних з історією видатного керівника партизанського руху; організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів; проведення ремонту землянки-штабу С.Ковпака в лісі біля Старої Гути Середино-Будського району Сумської області тощо.

Національному банку України парламент рекомендував прийняти рішення про випуск ювілейної монети, присвяченої 125-річчю від дня народження С.Ковпака.

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В Україні на державному рівні буде відзначено 360-річчя битви під Батогом. За ухвалення відповідного рішення проголосували 375 народних депутатів з 411 зареєстрованих в сесійній залі.

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Верховна Рада 368-ма голосами депутатів із 412 зареєстрованих в сесійній залі ухвалила рішення про відзначення на державному рівні 70-річчя героїчної оборони Керчі та Севастополя від німецько-фашистських загарбників у 1942 році.

Уряду рекомендовано утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення цих дат, розробити та затвердити план заходів.