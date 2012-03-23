Президент Асоціації українських банків: Верховна Рада підставила Януковича

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко вважає, що відміною гарантованої суми повернення вкладів у разі ліквідації банку у законі «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» парламентарі підставили Президента. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Безумовно, це велика помилка. По суті в законі гарантувалася конкретна сума, тепер повноваження по визначенню цієї суми залишається на Адміністративній раді. Причому, Адміністративна рада змінилася. Якщо раніше туди входили представники банків, які 90% коштів дають у той фонд – Асоціація українських банків там була представлена, Національний банк двома людьми, Міністерство фінансів і Міністерство економіки. На сьогодні: Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Комітет профільний парламенту, і голова самого фонду – ці люди будуть визначати цей розмір», – зазначив Президент Асоціації українських банків.

«Я вважаю, що тут підставили Президента. В першому читанні, цей законопроект нароблявся за сприянням Світового банку, всіх професійних структур, він був відпрацьований, на друге читання внесли без погодження зміни, і ми отримали от такий закон», – додав Сугоняко.