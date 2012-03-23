До Львова повернулася ікона, викрадена в 1984 році

Сьогодні у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові відбулася урочиста презентація ікони другої половини ХVІ століття “Хрещення Ісуса у річці Йордан” із с. Либохора Турківського району Львівської області. Ікона була викрадена 1984 року з фондосховища Національного музею у Львові у Вірменському соборі.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому заході взяли участь міністр культури України Михайло КУЛИНЯК, голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Ікону передано в дар Україні Нідерландським інститутом Східнохристиянського мистецтва (Гаага) за сприянням Посольства України у Королівстві Нідерланди, Міністерства культури України і Міністерства закордонних справ України.

„Щоразу, зустрічаючись з нагоди повернення культурних цінностей в Україну, ми плекаємо надію, щоб це було не востаннє. Повернення святині – знакова подія, яка об’єднує усіх нас і від якої ми отримуємо духовне й моральне задоволення”, - відзначив міністр культури.

М.КОСТЮК від громади Львівщини подякував Міністерству культури України та Міністерству закордонних справ України за сприяння в поверненні ікони й за роботу з повернення на Львівщину об’єктів національно-культурної спадщини.

Довідка УНІАН. Ікона другої половини ХVІ ст. “Хрещення Ісуса у річці Йордан” входить до іконостасного комплексу церкви Пресвятої Богородиці у с. Либохора Турківського району Львівської області.

Ікони з с.Либохора відзначаються високою мистецькою цінністю, насиченою колористикою і відіграють важливу роль у дослідження історії українського іконопису.