У Львівській області горить виправна колонія

Сьогодні сталася пожежа у Сокальській виправній колонії №47 на Львівщині.

Про це очевидці повідомили на гарячу лінію львівського видання ZIK. У коментарі ЗІКу цю інформацію підтвердив помічник начальника ГУ МНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні близько 15.10. На місце події направлено близько 4 пожежних підрозділів.

В.Туровцев наразі не зміг повідомити більш детально про масштаби та причину пожежі.

«Я не можу точно щось повідомити. Зараз на місці працюють люди», – зауважив він.