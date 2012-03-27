У Львівській області горить виправна колонія
16:48, 27 березня 2012Суспільство
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Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні близько 15.10. На місце події направлено близько 4 пожежних підрозділів.
Сьогодні сталася пожежа у Сокальській виправній колонії №47 на Львівщині.
Про це очевидці повідомили на гарячу лінію львівського видання ZIK. У коментарі ЗІКу цю інформацію підтвердив помічник начальника ГУ МНС у Львівській області Віталій Туровцев.
За його словами, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні близько 15.10. На місце події направлено близько 4 пожежних підрозділів.
В.Туровцев наразі не зміг повідомити більш детально про масштаби та причину пожежі.
«Я не можу точно щось повідомити. Зараз на місці працюють люди», – зауважив він.
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