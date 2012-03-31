Попри заяви Януковича Україна не позбулася всього високозбагаченого урану
Незважаючи на заяву Президента про повну відмову від ВЗУ, Україна не повністю позбулася його запасів.
Про це газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомив доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАНУ Іван Карнаухов, який очолює проект зі створення ядерної установки при Харківському фізико-технічному інституті.
«Ми довго торгувалися з американцями і відстоювали кожну позицію, де нам потрібен високозбагачений уран. Ми залишили необхідну кількість ВЗУ - стільки, скільки, на нашу думку, вистачить для наукових цілей, але набагато менше, ніж потрібно для виготовлення ядерної зброї, аби терористи не полювали на нього», - зазначив І.Карнаухов.
Водночас вчений відмовився повідомити, скільки саме високозбагаченого урану залишилося в Україні, «оскільки це конфіденційна інформація».
«Що стосується робіт, де потрібен ВЗУ, то, наприклад, нам необхідно калібрувати апаратуру в широкому діапазоні. Коли ми завантажуємо матеріал для ядерної установки, необхідно виміряти його збагачення, реальну кількість завантаженого матеріалу, для цього апаратура має бути відкалібрована належним чином. Є й інші потреби, зокрема, у створенні нашого джерела нейтронів», - повідомив він.
За словами І.Карнаухова, високозбагачений уран, що залишився - це велика цінність для країни і для науки. «Але в мирному використанні в Україні та багатьох інших країнах відповідно до рішень МАГАТЕ в основному буде використовуватися тільки низькозбагачений уран», - запевнив науковець.
Як повідомлялося, в ході Вашингтонського саміту з ядерної безпеки у 2010 році Україна оголосила про рішення позбутися від усіх наявних запасів високозбагаченого урану до проведення 26-27 березня 2012 року в Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.
У підписаному 26 вересня 2011 Меморандумі з питань ядерної безпеки між урядом України і урядом США, Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання надати Україні еквівалентний обсяг низькозбагаченого урану замість вивезеного високозбагаченого, а також «виконати основні етапи будівництва ядерної установки „Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яка управляється лінійним прискорювачем електронів“.
Ядерну установку планується ввести в експлуатацію в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» не пізніше квітня 2014 року.