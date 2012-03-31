Оксану Макар поховали у весільній сукні.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла Ірина Богданова, подруга матері Оксани - Тетяни Суровицької.

«Оксана була дуже красивою: у білій сукні, фаті – все найдорожче, найкраще, - зазначила І.Богданова. - Білі туфельки Тетяна знайшла такі, про які мріяла Оксана - на високих підборах. Поки Оксана була в лікарні, говорила мамі, щоб лікарі зберегли їй ніжки, вона хоче скоріше взути туфлі на високих підборах. Ось Тетяна такі й знайшла».

За словами І.Богданової, в труну Оксани, оббиту білою тканиною, мати поклала те, що любила дівчина: помаду, а ще плюшевого ведмедика з написом: «Я тебе люблю!». Оксана дуже любила м'які іграшки.

О.Макар поховали на старому кладовищі села Шевченкове, яке знаходиться за 4 кілометри від селища Луч. У Лучі кладовища немає.

І.Богданова зазначила, що саме вона наполягла ховати Оксану на старому кладовищі, оскільки «матері було не до цього»: «Місцева влада відвела місце на новому кладовищі. А воно знаходиться у відкритому полі – ні огорож, ні входу, лише три могили й навколо купа сміття. Я попросила, щоб Оксані знайшли більш гідне місце».

У жалобній церемонії брали участь голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов, мер міста Миколаєва Володимир Чайка, голова фракції Партії регіонів у міській раді Артем Іллюк, заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Вячеслав Рукоманов, керівник фракції Партії регіонів в обласній раді Микола Жук.

За оцінками очевидців, у церемонії поховання брали участь близько 400 людей, у тому числі й журналісти.

Оксана Макар стала жертвою трьох злочинців, які 9 березня в Миколаєві заманили дівчину на квартиру, згвалтували її, намагалися задушити, а потім викинули в підвал недобудованого будинку й підпалили.

Оксана Макар померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, куди була доставлена з Миколаївської міської лікарні № 3.

Сьогодні дівчину поховали.