Чоловік після посиденьок у барі вдарив ножем міліціонера

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, аби уникнути покарання правопорушник вжив усіх заходів, щоб забезпечити собі алібі, але колеги пораненого міліціонера вирахували його вже за кілька годин. Причиною свого нападу затриманий назвав образу.

Як з’ясувалося, увечері 30-річний лейтенант міліції зустрівся з друзями у місцевому барі. Молоді люди проводжали товариша, який мав поїхати у закордонне відрядження. Поява в приміщенні нової компанії порушила спокій в закладі. Чоловіки були на підпитку, тому поводили себе зухвало і чіплялись до відвідувачів. Міліціонер зробив найбільш активному зауваження. А потім просто виставив порушника спокою за двері. За словами затриманого, це його дуже зачепило і в голові виник план помсти. Коли співробітник міліції пішов додому, він наздогнав і вдарив ножем у живіт, після чого приєднався до своєї компанії і продовжив пиячити далі.

Поранений міліціонер залишився на дорозі. Повз нього проходили два чоловіки, які викликали «швидку» і пішли. Коли «швидка» приїхала, то постраждалого на місці не було: міліціонер доповз до свого будинку.

Наразі постраждалий прооперований. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Тим часом затриманий перебуває під вартою. Проти нього порушена кримінальна справа за статтею 121 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Начальник УМВС області оцінив професійні дії своїх підлеглих у розкритті резонансного злочину і підписав наказ про їх заохочення.