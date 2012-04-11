У Києві забудовник засипав відходами озеро на Позняках

Прокуратура Дарницького району Києва порушила кримінальну справу за самовільне засипання забудовником озера, яке знаходиться на території 2-го мікрорайону житлового масиву Позняки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за відсутності належно оформлених дозвільних документів забудовником засипано піском, шматками бетону, битої цегли та іншими будівельними і побутовими відходами майже 0,9 га водойми, засмічено 1,25 га території довкола. За розрахунками Державної екологічної інспекції в місті Києві, збитки складають понад 650 тис. грн. Справу порушено за ст. 242 Кримінального кодексу України. Її розслідування доручено Дарницькому райвідділу міліції.

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