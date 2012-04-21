В Італії двоє українців отримали тяжкі вогнепальні поранення

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький з посиланням на місцеві ЗМІ.

26-річний українець, який працює на цій АЗС, знаходився на робочому місці разом з своїм земляком, 36 років, коли двоє злочинців на скутері в масках та касках спробували забрати денну виручку, близько 2 тис євро.

Українці намагалися затримати зловмисників. Один з них схопив одного з бандитів, а інший кинув у його спільника вогнегасник. Побачивши таку реакцію, один з нападників витягнув пістолет калібру 7,65 і зробив 5 пострілів, поранивши працівника заправки в живіт, а його товариша - в ліву ногу.

Італійська поліція по «гарячих слідах», на основі записів камер відеоспостереження та даних свідків, затримала зловмисників. Ними виявилися двоє 31-річних італійців, жителів міста Латини. Злочинці в минулому неодноразово затримувалися правоохоронцями. Вдома в одного з них була знайдена зброя, використана при спробі пограбування.

Поранений в живіт українець прооперований і знаходиться у тяжкому стані в лікарні м. Латіна. Його товариш теж отримав необхідну медичну допомогу.

Консульський відділ Посольства України в Італії зв’язався з компетентними органами, взявши цей випадок під особливий контроль, зазначив О.Городецький.