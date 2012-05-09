Військовий парад до Дня Перемоги відбудеться в Дніпропетровську

В урочистій церемонії візьмуть участь ветерани Великої Вітчизняної війни, керівники області і міста, районів, представники громадських і партійних організацій.

Також жителі міста зможуть побачити і парад військових частин Дніпропетровська гарнізону. 17 військових розрахунків з різних частин і спецпідрозділів пройдуть повз Монумент колоною.

Разом з військовими у марші візьмуть участь підрозділи "Беркута" і МНС, курсанти університету внутрішніх справ та інституту залізничного транспорту, вихованці військового ліцею.

Крім того, оцінити всю потужність діючої військової техніки жителі і гості міста зможуть на Фестивальному причалі. Зокрема, оглянути бронетранспортери БТР-80, БРДМ-2, БМД-1 і БМД-2, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», зенітно-ракетний комплекс «Оса», автомобіль ГАЗ-66 з мінометом 2С12, 120-міліметровий міномет, протитанкову гармату МТ-12Р «Рапіра», а також зенітну установку ЗУ 23-2.

Представляти ці зразки будуть кращі і найдосвідченіші екіпажі і розрахунки Дніпропетровського і Черкаського гарнізонів.

Закінчаться урочистості о 22.00 військовим салютом на березі Дніпра в районі пр. Малиновського на честь 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.