На Євробаченні Гайтана представить іменну супершоколадку для всіх

Про це співачка повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Гайтана зазначила, що одним з її найголовніших подарунків стане плитка екстрачорного шоколаду, який було розроблено спеціально до європейського конкурсу. За словами Гайтани, така ідея з'явилася практично відразу після її перемоги в національному відбірковому турі. Співачка впевнена, що шоколад стане приємним доповненням до творчого конкурсного режиму всіх учасників «Євробачення-2012».

Спеціально до початку конкурсу «Євробачення» випущено лімітовану версію екстрачорного шоколаду з нестандартним м'яким смаком. Над створенням особливого продукту трудилися кращі майстри-шоколатьє, які використовували добірні інгредієнти й високу тонкість помелу шоколадної маси. При цьому дизайн для шоколадної плитки створювали в безпосередній співпраці зі співачкою, за особистим ескізом Гайтани.

«Солодощі завжди прикрашали наше життя, робили його яскравішим і солодшим. Шоколад підвищує тонус, надихає, насичує енергією й життєвою силою. Саме тому ми вирішили з собою на «Євробачення-2012» узяти незвичайний шоколадний сувенір, створений кращими майстрами. «Євробачення» - це дуже яскраве, динамічне свято, яке вимагає від усіх учасників багато енергії, сил. Я впевнена, мої шоколадки подарують натхнення, радість, насичення, усмішки моїм новим друзям. Я з радістю й від щирого серця пригощатиму всіх гостей і учасників конкурсу дуже смачним ексклюзивним українським шоколадом. Мені хочеться від щирого серця подякувати «АВК» за прекрасну роботу. Шоколадки «Be my guest» (назва пісні, яку виконає Гайтана на конкурсі, - УНІАН) здивують усю Європу своїм надзвичайним смаком і дизайном. Упевнена, на «Євробаченні-2012» усе буде в шоколаді», - сказала Гайтана.

Крім того, спеціально для «Євробачення-2012» Гайтана випустила новий англомовний альбом «Be my guest». Альбом складається з 10 оригінальних треків, над якими працювали кращі саундпродюсери й музиканти Європи і США. Записувався альбом у Сан-Франциско, Сіетлі, Лос-Анджелесі й Києві. Свій новий альбом Гайтана представить європейській аудиторії в Баку на міжнародному пісенному конкурсі. Цей диск стане одним із тих подарунків, який співачка презентуватиме всім гостям, учасникам, фанам «Євробачення-2012».

«Я з радістю хочу представити Вам свій новий альбом під назвою «Be my guest». Ця збірка відіграє для мене дуже важливу роль. Ми зібрали кращі англомовні композиції, об'єднавши їх під яскравою назвою пісні «Be my guest», яку незабаром я презентую на конкурсі «Євробачення-2012» в Баку. Я дуже хочу, щоб новий альбом подарував радість і натхнення кожному його власнику», - сказала Гайтана.

Також до конкурсу буде презентована перша в Україні мобільна програма «Gaitana», розроблена спеціально для мультимедійних пристроїв. Зокрема, цей додаток дозволяє скачувати інформацію, новини, музичний і відеоматеріал Гайтани на мобільні пристрої. Додаток «Gaitana» вже запущено в користування. Щодня програма оновлюватиметься й доповнюватиметься новою інформацією та матеріалами.

При цьому Гайтана зазначила, що вважає своїм головним конкурентом на «Євробаченні-2012» групу "Бурановские бабушки" з Удмуртії, яка представлятиме на конкурсі Росію.