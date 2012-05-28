Лозінського етапували в колонію

Засудженого колишнього народного депутата Віктора Лозінського 14 квітня етаповано з Київського СІЗО до Бориспільської виправної колонії (№119) Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

При цьому в ДПтС зазначають, що у виправній колонії засуджений В.Лозінський перебуває без будь-яких привілеїв.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня вироком Дніпровського райсуду Києва В.Лозінського було позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, що сталося 16 червня 2009 року на території мисливських угідь на Кіровоградщині.

Водночас, за даними ДПтС, на підставі ухвали Апеляційного суду Києва від 26 березня цього року вирок Дніпровського районного суду Києва відносно В.Лозінського пом’якшено із 15 до 14 років позбавлення волі.