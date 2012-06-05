Білоруський КДБ знайшов схованку з гранатометами

Про це УНІАН повідомили в Центрі інформації та громадських зв'язків КДБ Білорусі.

Співробітники управління Комітету держбезпеки по Гродненській області отримали дані про місце знаходження схованки при розробці групи осіб, підозрюваних у причетності до незаконного обігу засобів ураження (в тому числі їх контрабандного переміщення через кордон).

«В результаті перевірки інформації в лісовому масиві поблизу села Поріччя Гродненського району військовослужбовці групи розмінування в/ч 5522 виявили схованку з боєприпасами до протитанкових гранатометів ПГ-7 і ПГ-9 радянського зразка, що перебуває на озброєнні і в даний час», - зазначили в ЦІГЗ КДБ Білорусі.

У повідомленні підкреслюється, що нині проводиться подальша перевірка за фактом виявлення боєприпасів, встановлюється джерело їх надходження в тіньовий обіг.