Будівельники київського стадіону можуть заблокувати фінал Євро-2012

Вони протестували проти порушення трудових прав робітників, які працювали на об’єктах будівництва в рамках підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 20 осіб з плакатами із гаслами: «Хліба, а не видовищ!», «Ні - рабській праці за фасадом Євро!».

Учасники акції повідомили, що будівельники, які брали участь в реконструкції НСК «Олімпійський», мешкали у залізних вагончиках на будмайданчику, а також у нелегальному гуртожитку біля станції метро «Либідська», у бараках із антисанітарними умовами, за відсутності опалення та каналізації. Крім того, за проживання в неналежних умовах із зарплати робітників щодня вираховували певні суми.

Також учасники акції зазначили, що робітники потерпали від свавілля приватної охорони НСК.

«Об’єднання «Боротьба» підтримує спільну акцію, яка об’єднує низку професійних та громадських організацій. Ми вимагаємо негайно припинити системні порушення трудових прав будівельників на об’єктах Євро-2012, у повному обсязі виплатити робітникам заборгованість із заробітної плати та відшкодувати їм кошти за отримані на виробництві травми, забезпечити їх гідними житловими умовами, забезпечити суворе дотримання норм охорони праці», - сказав журналістам координатор об’єднання «Боротьба» Сергій Киричук.

Учасники акції протесту заявляють про солідарність із польськими будівельниками, які 8 червня мають намір блокувати церемонію відкриття Євро-2012 на Національному стадіоні Варшави.

У разі відмови влади виконати вимоги українських будівельників, вони мають намір блокувати фінал чемпіонату у Києві 1 липня на НСК «Олімпійський».