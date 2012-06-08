У Дніпропетровську вже не знають, кому віддати 2 мільйони за терористів

Про це прокурор заявила журналістам у Дніпропетровську.

За словами Н.Марчук, населення активно телефонувало на гарячу телефонну лінію, оголошену після терактів.

«Є люди, дзвінки яких нам дуже допомогли. Наразі ці люди опитуються в якості свідків. Моя думка як прокурора області – в даному призовому фонді правоохоронці брати участь не повинні. Це питання інформації, яка надійшла від населення. Тут цікавий інший факт. Є кілька свідків, які нам допомогли розкрити інші, реально серйозні злочини. Що з ними робити? Напевне, у них теж морально може бути надія на винагороду», - зазначила прокурор області.

Н.Марчук наголосила, що прокуратура не розподіляє винагороду. Однак, у будь-якому випадку, якщо рішення буде прийняте, це широкій громадськості буде обов’язково повідомлено.

За її словами, також жителі Дніпропетровська надали правоохоронцям 1,5 тисяч приватних камер відеонагляду із записами, що допомогло встановити злочинців та прослідкувати їх маршрути в день теракту. Н Марчук відзначила професіоналізм та цілодобову напружену роботу протягом місяця після вибухів 2 тисяч рядових працівників міліції, для яких «було справою честі розкрити цей злочин».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Президент України Віктор Янукович заявив про винагороду в 2 млн грн за інформацію, яка допоможе розкрити теракт.