СБУ викрила шпигунів з КНДР, які крали ракетні технології

До 16 років позбавлення волі на двох засуджені громадяни Північної Кореї Рю Сонгчель і Лі Тхекіль, співробітники торгпредства КНДР в Білорусі, пише «Сегодня» із посиланням на Генпрокуратуру.

Як повідомляється, Рю Сонгчеля і Лі Тхекіля, співробітників торгпредства КНДР у Білорусі викрили в Україні співробітники СБУ при спробі отримати доступ до відомостей, що містять державну таємницю.

"Прибувши до Дніпропетровська з Мінська, діючи за попередньою змовою, Сонгчель і Тхекіль намагалися завербувати представника КБ "Південне" П-ва". Їх цікавили секретні дані, що стосуються обладнання ракетно-космічної техніки, зокрема, паливних систем літальних апаратів".

Про контакти з іноземцями П-в повідомив в УСБУ (це йому зарахували, звільнивши від відповідальності). Там розробили оперативну комбінацію, підсумком якої стала так звана "контрольована поставка" в одному з дніпропетровських гаражів. Шпигунів брали на гарячому, коли вони фотографували докторські і кандидатські дисертації з грифом "Секретно". Наукові роботи були присвячені новим прогресивним технологіям ракетних комплексів, космічних літальних апаратів, рідинних двигунів, систем постачання ракетного палива, інших ноу-хау. Офіційно в СБУ цю справу не коментують.

Засудивши обвинувачених до 8 років кожного, суд врахував обтяжуючу обставину - розголошення інформації нанесло б великої шкоди нацбезпеці України, а ракетно-космічна галузь КНДР отримала б доступ до технологій, заснованих на досягненнях українських ракетників, і значно розширила свої стратегічні можливості. Таємниці, за якими полювали корейці, за словами слідчих, дозволили б збільшити радіус дії і дальність північнокорейських ядерних ракет аж до території США.