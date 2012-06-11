Польські прикордонники затримали 11 машин з іноземцями, які рвалися в Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби, було затримано 11 автомобілів, якими в Україну прямували громадяни Португалії, Швеції, Італії, Німеччини, Бразилії, Великої Британії, Нідерландів і Росії.

Частина іноземців мали лише ксерокопії документів, які підтверджували право на володіння автомобілем, інші намагалися перетнути кордон на орендованих машинах, з якими не можна було залишати територію Євросоюзу.