Польські прикордонники затримали 11 машин з іноземцями, які рвалися в Україну
17:06, 11 червня 2012Суспільство
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Прикордонна служба Польщі у вихідні не випустила в Україну 28 осіб, які намагалися перетнути кордон на автомобілях без необхідних для виїзду документів.
|Польські прикордонники не випустили в Україну 28 людей
Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби, було затримано 11 автомобілів, якими в Україну прямували громадяни Португалії, Швеції, Італії, Німеччини, Бразилії, Великої Британії, Нідерландів і Росії.
Частина іноземців мали лише ксерокопії документів, які підтверджували право на володіння автомобілем, інші намагалися перетнути кордон на орендованих машинах, з якими не можна було залишати територію Євросоюзу.
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