Янукович дозволив впустити іноземні війська в Україну

00:52, 13 червня 2012
Суспільство
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Президент України підписав Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

У навчаннях «Репід Трайдент-2011» на Яворівському полігоні брали участь військовослужбовці 13 країн Європи та Америки. Фото з архіву УНІАН

 

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 24 травня.

Законом передбачено схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі в українсько-американському навчанні "Репід трайдент – 2012", українсько-білорусько-російському навчанні "Слов'янська співдружність – 2012", українсько-американському навчанні "Сі бриз – 2012", українсько-російському навчанні "Фарватер миру – 2012", українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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