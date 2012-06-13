Янукович дозволив впустити іноземні війська в Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 24 травня.

Законом передбачено схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі в українсько-американському навчанні "Репід трайдент – 2012", українсько-білорусько-російському навчанні "Слов'янська співдружність – 2012", українсько-американському навчанні "Сі бриз – 2012", українсько-російському навчанні "Фарватер миру – 2012", українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.