"Молочна мафія" завдає зустрічного удару

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Райсудом відносно затриманих за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладено стягнення у вигляді 3 та 15 діб адмінарешту.

УМВС також закидає учасникам акції протесту неправомірні дії.

"Під час проведення акції, участь в якій взяли близько 50 осіб, активісти об’єднання вчиняли провокаційні дії щодо працівників міліції – шарпали за формений одяг, висловлювались нецензурною лайкою, грубили", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними міліції, "після діалогу з представником райдержадміністрації невдоволені учасники заходу розлили молоко, у тому числі і на працівників міліції".

Двох активістів, які своїми діями намагались спровокувати конфлікт та на вимогу працівників міліції заспокоїтися вчинили злісну непокору, міліція затримала та доставила до Любарського райвідділу УМВС.

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Як повідомляв УНІАН, 13 червня житомирська обласна організація ВО "Свобода" спільно з селянами пікетувала Любарську райадміністрацію, протестуючи проти штучного заниження закупівельних цін на молоко.

За даними учасників акції, заготівельники знизили у травні порівняно з квітнем закупівельні ціни на молоко від селян у середньому на 5%. Зараз у Житомирській області середня ціна на молоко від населення становить близько 1,65-1,73 грн за літр, тоді як на ринку – 7-8 грн.